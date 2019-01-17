В аварии с участием автобуса и трамвая в Ульяновске пострадали семь человек

Ульяновск, , 10:14 — REGNUM В Ульяновске в результате ДТП с участием трамвая и автобуса ранения получили семь человек. В медицинском учреждении им назначено лечение, после чего все пострадавшие были отпущены домой, сообщает мэрия областного центра.

Авария произошла вечером 16 января на улице Западный бульвар, 20. В администрации со ссылкой на предварительные данные МБУ «Управление гражданской защиты» отмечают, что водитель автобуса не уступил дорогу трамваю и допустил столкновение с ним.

«Водитель 1987 года рождения (водительский стаж 13 лет, трезв), управляя автобусом, на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении транспортному средству, пользующемуся преимуществом, и совершил столкновение с трамваем под управлением водителя 1970 года рождения (водительский стаж 15 лет, трезва)», — говорят в ГИБДД Ульяновской области.

«В результате происшествия за медицинской помощью в БСМП обращались семь пассажиров автобуса. В медицинском учреждении им было назначено лечение, после чего все пострадавшие были отпущены домой», — отмечают в администрации города.

По официальным данным, у большинства пассажиров диагностированы различные ушибы, у одной из пострадавших — закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

По информации УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, 16 января в регионе выявлено 3625 нарушений правил дорожного движения.