Сколько миллионов стоит смягчение наказания: дело в Ульяновске

Ульяновск, , 09:53 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой фирмы, который обещал за 8 млн рублей смягчить уголовное наказание. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Следствие полагает, что в декабре 2018 года руководитель коммерческой фирмы предложил обвиняемому, проходящему по уголовному делу об организации незаконного изготовления и распространения фальсифицированного алкоголя, «решение» вопроса о снижении уголовного наказания». Стоимость услуги была оценена в 8 млн рублей. 15 января 2019 года при передаче первого «транша» в 1,5 млн рублей подозреваемый был задержан.

Злоумышленника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, ранее было направлено в суд уголовное дело в отношении трёх лиц, обвиняющихся в незаконном изготовлении и распространении фальсифицированной алкогольной продукции на сумму более 37 млн рублей. Согласно материалам дела, обвиняемые организовали два подпольных завода по изготовлению подделок водки и коньяка более чем 20 известных наименований. К производству алкогольного суррогата они привлекли более 150 человек, а продукция распространялась на территории нескольких регионов. Следствие также полагает, что организаторы преступного сообщества передали около 13 млн рублей взяток за незаконное покровительство.