На пожаре в селе под Калугой погиб мужчина

Калуга, , 09:49 — REGNUM В Калужской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара в жилом доме в деревне Семениха Мещовского района, сообщил 17 января корреспонденту ИА REGNUM следователь Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Адриан Суконкин.

Как сообщается, рано утром 16 января загорелся одноэтажный деревянный дом, в котором проживал 63-летний мужчина. В результате пожара хозяин дома погиб.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены пожаро-техническое исследование, судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

«Между тем, наиболее вероятной причина пожара считается неосторожное обращение с огнем при курении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Адриан Суконкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM в ночь на 14 января 2019 года произошёл пожар в дачном доме садового товариществ «Строитель-2» на Правобережье Калуги. По предварительным данным, двое мужчин и двое женщин собрались в дачном доме и распивали спиртное. Дом в связи с неуплатой коммунальных платежей был обесточен. Сразу после начала возгорания женщинам и одному мужчине удалось спастись. Второй мужчина, которому предположительно 45 лет, погиб.

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