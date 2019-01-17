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В Кузбассе задержан мэр Березовского, возбуждено уголовное дело

Происшествия

Его подозревают в получении взятки

Кемерово, 17 января 2019, 09:48 — REGNUM  

Глава Березовского городского округа Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщили ИА REGNUM в Следственном управлении СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего главы Березовского городского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»)», — пояснили в ведомстве.

На сайте администрации городского округа указано, что главой Березовского является Дмитрий Титов.

Чиновник был задержан сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области 16 января на выходе из здания коммерческой организации.

По версии следствия, у него изъяты 280 тысяч рублей, которые он получил от сотрудника этой организации «за совершение действий в пользу заинтересованных лиц, каких конкретно, предстоит установить следствию». В офисе, где прошли обыски, обнаружены и изъяты деньги и документы. В ближайшее время чиновнику будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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Коррупция и борьба с ней
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