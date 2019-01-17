В Новой Москве неизвестный похитил экскаватор

Москва, , 09:41 — REGNUM Неизвестный злоумышленник похитил экскаватор на территории промышленной зоны в ТиНАО, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 16 января. В полицию обратился индивидуальный предприниматель, который сообщил о хищении экскаватора в поселении Марушкинское.

«Неизвестный проник на неохраняемую территорию промзоны и похитил принадлежащий заявителю экскаватор-погрузчик», — цитирует агентство новостей Москва пресс-службу ведомства.

Отмечается, что материальный ущерб составил около 2,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся поиски злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области приговорили к четырем годам колонии бывшего полицейского, которых похитил экскаватор-погрузчик стоимостью более 1 млн рублей.

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