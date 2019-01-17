В Тольятти отстранена от работы педагог, ударившая ученицу

Тольятти, Самарская область, , 09:26 — REGNUM Педагог школы №93 в Тольятти временно отстранена от работы после конфликта между ней и ученицей пятого класса. Об этом сообщает 17 января пресс-служба городской мэрии.

«На время проведения проверки учитель отстранен от работы», — говорится в сообщении.

Проверка в школе проводится после инцидента, в ходе которого учитель несколько раз ударила девочку и схватила за шею. Поводом стало неподобающее с точки зрения педагога поведение ребенка.

В мэрии подчеркнули, что вне зависимости от обстоятельств случившегося действия педагога — недопустимы. Исполняющая обязанности главы департамента образования администрации Тольятти Лариса Лебедева провела в школе совещание с участием руководства учреждения, педколлектива и родителей учеников.

Видеозапись конфликта педагога и девочки появилась в сети 16 января. В соцсетях комментаторы пояснили, что девочка рисовала на уроке, и это возмутило учителя.

Читайте также: Драка в школе Сызрани: педагог получила сотрясение мозга