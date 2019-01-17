В Индии водолазы нашли тело горняка в затопленной шахте

Нью-Дели, , 09:24 — REGNUM В ходе операции по спасению 15 индийских горняков, блокированных в шахте в северо-восточном штате Мегхалая, водолазы обнаружили тело одного из шахтеров, передает телеканал NDTV.

Отмечается, что неопознанное тело было обнаружено после месяца спасательных работ на глубине около 160 футов (50 м), общая глубина ствола шахты — более 100 метров. Судьба остальных 14 шахтеров остается неизвестной, спасательные работы продолжаются.

Напомним, группа шахтеров из 20 человек была отрезана от внешнего мира 13 декабря минувшего года после того, как нелегальная шахта («крысиная нора») была затоплена водами местной реки. Спасателям позднее удалось вызволить из ловушки пятерых горняков.