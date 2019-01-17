В Южной Корее вынесен приговор по делу о контрабанде золота

Инчхон, Южная Корея, , 09:25 — REGNUM В Южной Корее осудили беглеца, который вывез контрабандой золото из Гонконга в Японию, сообщает YTN.

Окружной суд г. Инчхон приговорил 51-летнего мужчину к двум годам лишения свободы.

26 апреля 2017 года гражданину Южной Кореи было предъявлено обвинение в перехвате 10 слитков золота на общую сумму 450 млн вон (~$401,198), которые были переданы ему другим контрабандистом в Международном аэропорту Инчхон.

Как стало известно, 51-летний мужчина вместе с сообщниками контрабандой перевозил золото из Гонконга в Японию. Задержать подсудимого удалось лишь после депортации из Японии в июле прошлого года.

Тем не менее, преступник сожалеет о содеянном и даже пытался покончить с собой, однако был вовремя спасен и выслан из Японии.