Четверг, 17 Января 2019 года
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В Южной Корее вынесен приговор по делу о контрабанде золота

Происшествия

У гражданина Южной Кореи нашли 10 слитков золота

Инчхон, Южная Корея, 17 января 2019, 09:25 — REGNUM  В Южной Корее осудили беглеца, который вывез контрабандой золото из Гонконга в Японию, сообщает YTN.

Окружной суд г. Инчхон приговорил 51-летнего мужчину к двум годам лишения свободы.

26 апреля 2017 года гражданину Южной Кореи было предъявлено обвинение в перехвате 10 слитков золота на общую сумму 450 млн вон (~$401,198), которые были переданы ему другим контрабандистом в Международном аэропорту Инчхон.

Как стало известно, 51-летний мужчина вместе с сообщниками контрабандой перевозил золото из Гонконга в Японию. Задержать подсудимого удалось лишь после депортации из Японии в июле прошлого года.

Тем не менее, преступник сожалеет о содеянном и даже пытался покончить с собой, однако был вовремя спасен и выслан из Японии.

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Контрабанда и борьба с ней
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