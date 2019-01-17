Четверг, 17 Января 2019 года
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Энергетики восстановили энергоснабжение в Республике Алтай

Происшествия

Причиной крупной аварии на электросетях стало обледенение проводов

Горно-Алтайск, 17 января 2019, 09:05 — REGNUM  Электроснабжение в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, возникшее из-за аварийного отключения линии электропередачи 110 кВ «Усть-Коксинская» полностью восстановлено. Как сообщает ГУ МЧС по Республике Алтай, причиной стало обледенение участка провода воздушной линии.

«В 11:47 по местному времени персонал филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Горно-Алтайские электрические сети» восстановил энергоснабжение района в полном объёме. В оперативно-восстановительных работах участвовало 6 бригад в количестве 24 человек, 10 единиц техники», — пояснили спасатели.

Они также подчёркивают, что несмотря на большую протяжённость линии (это десятки километров) и труднодоступность высокогорного рельефа, причину технологического нарушения удалось устранить оперативно.

Известно, что в настоящее время линия электропередачи успешно запущена в работу, но оперативно-восстановительные бригады остаются на месте и продолжают проводить осмотр всей линии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аварийное отключение на линии электропередачи 110 кВ «Усть-Коксинская» произошло сегодня утром, 17 января. В результате ЧП без энергоснабжения остались 32 населённых пункта, в которых проживает 5600 человек.

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Аварии на электросетях
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