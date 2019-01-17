За захваченных в Гвинейском заливе российских моряков требуют выкуп

Москва, , 08:42 — REGNUM За российских моряков, захваченных пиратами в Гвинейском заливе, могут заплатить выкуп. Об этом сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в РФ Сергей Фишов в интервью РИА Новости.

«Потребовали (злоумышленники) выкуп, это было ясно, — сказал Фишов. — Теперь определяют место передачи людей и денег».

По его словам, информации о том, где пираты могут держать пленников, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, пираты захватили шесть российских моряков с судна MSC Mandy у берегов Бенина в Западной Африке 2 января 2019 г. Всего на борту контейнеровоза, следовавшего под флагом Панамы, находилось 26 человек.

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