В омском цирке ягуар напал на помощника дрессировщика

Омск, , 08:16 — REGNUM В Омском государственном цирке молодой ягуар напал на помощника дрессировщика, мужчина был госпитализирован в больницу, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

Отмечается, что инцидент произошел 16 января во время репетиции концерта. После нападения 37-летнего мужчину госпитализировали в больницу, тяжких телесных повреждений у него не обнаружено. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области медведь нанес смертельные травмы жителю города Озёрск, который нашел четырехлетнего бурого медведя в лесу и содержал его в вольере.

Читайте также: В Челябинской области содержавшийся в вольере медведь напал на мужчину