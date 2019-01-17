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В омском цирке ягуар напал на помощника дрессировщика

Происшествия

Мужчина госпитализирован

В омском цирке ягуар напал на помощника дрессировщика
Ягуар

Омск, 17 января 2019, 08:16 — REGNUM  В Омском государственном цирке молодой ягуар напал на помощника дрессировщика, мужчина был госпитализирован в больницу, сообщили в пресс-службе регионального главного управления МВД РФ.

Отмечается, что инцидент произошел 16 января во время репетиции концерта. После нападения 37-летнего мужчину госпитализировали в больницу, тяжких телесных повреждений у него не обнаружено. По данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинской области медведь нанес смертельные травмы жителю города Озёрск, который нашел четырехлетнего бурого медведя в лесу и содержал его в вольере.

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