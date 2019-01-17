Во Львове шесть человек отравились угарным газом

Львов, Украина, , 08:03 — REGNUM В центре Львова произошло массовое отравление угарным газом, сообщил 16 января официальный сайт львовского городского совета.

Инцидент произошёл в квартире по улице Остроградских. Отравились трое взрослых и трое детей. Все они были госпитализированы в больницу в тяжёлом и среднем состоянии тяжести.

Правоохранители устанавливают подробности случившегося.

Отметим, 11 января во Львове произошёл подобный случай — в съёмной квартире погибла молодая пара из Киева. Причиной стала самодельная газовая колонка, установленная хозяевами квартиры в старом камине.

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