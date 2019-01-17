Десятки алтайских сёл остались без электричества из-за крупной аварии

Горно-Алтайск, , 07:58 — REGNUM Крупная авария на электросетях произошла сегодня, 17 января, в 06:15 (нск) на территории муниципального образования Усть-Кокса Республики Алтай.

По данным ПАО «МРСК Сибири», речь идёт об аварийном отключении линии электропередачи 110 кВ «Усть-Коксинская», из-за которого без энергоснабжения остались 32 населённых пункта, в которых проживает 5600 человек.

«В настоящее время на территории района ведутся аварийно-восстановительные работы. Все 30 социально значимых объектов, расположенных в зоне отключения, запитаны от резервных источников питания. Работа котельных не нарушена», — заявили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Известно, что в восстановительных работах принимают участие пять рабочих групп и четыре аварийно-восстановительных бригады. В этом энергетикам помогает высокопроходимая техника. В Главном управлении МЧС России по Республике Алтай и в ПАО «МРСК Сибири» — «Горно-Алтайские электрические сети» организована работа оперативных штабов. Их задача — координировать процесс восстановления электроснабжения.