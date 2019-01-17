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Грунтовые воды вплотную подошли к домам в забайкальском Сретенске

Происшествия

Ручьи потекли

Грунтовые воды вплотную подошли к домам в забайкальском Сретенске
Иллюстрация: Цитата с сайта gazetavechorka.ru
Затопленная улица Сретенска

Чита, 17 января 2019, 07:43 — REGNUM  Посреди зимы жители Сретенска (Забайкальский край) вынуждены спасать своё имущество от затопления. Как сообщает газета «Вечорка», виной тому ручьи Деревчиха и Филиппиха, протекающие по городу: в 2019 году они начали течь раньше и намного обильнее обычного.

Из-за того, что грунтовые воды вплотную подошли к жилым домам, администрация города уже укрепила берега буйного ручья Филиппиха, — сообщил глава администрации Сретенска Сергей Тонких.

По его словам, в будущем на территории Сретенска появятся искусственные пороги, которые помогут регулировать направление воды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Забайкалье пережило мощнейшее за последние десятилетия наводнение. После месяца проливных дождей реки вышли из берегов и потопили несколько тысяч домов, разрушили десятки мостов и сотни километров дорог. Для того, чтобы устранить все последствия потопа потребуется несколько лет.

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Наводнение в Забайкалье – 2019
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