Грунтовые воды вплотную подошли к домам в забайкальском Сретенске

Чита, , 07:43 — REGNUM Посреди зимы жители Сретенска (Забайкальский край) вынуждены спасать своё имущество от затопления. Как сообщает газета «Вечорка», виной тому ручьи Деревчиха и Филиппиха, протекающие по городу: в 2019 году они начали течь раньше и намного обильнее обычного.

Из-за того, что грунтовые воды вплотную подошли к жилым домам, администрация города уже укрепила берега буйного ручья Филиппиха, — сообщил глава администрации Сретенска Сергей Тонких.

По его словам, в будущем на территории Сретенска появятся искусственные пороги, которые помогут регулировать направление воды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Забайкалье пережило мощнейшее за последние десятилетия наводнение. После месяца проливных дождей реки вышли из берегов и потопили несколько тысяч домов, разрушили десятки мостов и сотни километров дорог. Для того, чтобы устранить все последствия потопа потребуется несколько лет.