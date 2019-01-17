Четверг, 17 Января 2019 года
07:38:05 МСК

Пожилая женщина замерзла насмерть в центре Москвы

Происшествия

У покойной не было при себе никаких документов, в настоящее время правоохранители устанавливают ее личность

Москва, 17 января 2019, 07:34 — REGNUM  В центре Москвы на улице Большая Никитская было обнаружено тело замерзшей пожилой женщины. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

«Утром 15 января на скамейке на улице Большая Никитская обнаружен труп неизвестной женщины на вид около 65 лет без видимых признаков насильственной смерти», — цитирует слова источника агентство «Москва».

Также сообщается, что предварительной версией гибели женщины стала смерть от переохлаждения организма. Кроме того, отмечается, что у покойной не было при себе никаких документов, в настоящее время правоохранители устанавливают ее личность.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря стало известно, что в Москве насмерть замерз известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов.

Читайте также: Известный ученый Эдуард Дубов насмерть замерз в российской столице

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морозы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить