Пожилая женщина замерзла насмерть в центре Москвы

Москва, , 07:34 — REGNUM В центре Москвы на улице Большая Никитская было обнаружено тело замерзшей пожилой женщины. Об этом сообщили в правоохранительных органах столицы.

«Утром 15 января на скамейке на улице Большая Никитская обнаружен труп неизвестной женщины на вид около 65 лет без видимых признаков насильственной смерти», — цитирует слова источника агентство «Москва».

Также сообщается, что предварительной версией гибели женщины стала смерть от переохлаждения организма. Кроме того, отмечается, что у покойной не было при себе никаких документов, в настоящее время правоохранители устанавливают ее личность.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря стало известно, что в Москве насмерть замерз известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов.

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