Вылетевший в Москву самолет вернулся в Норильск из-за сигнала о задымлении

Норильск, Красноярский край, , 07:27 — REGNUM Пассажирский самолет Boeing 737−800 авиакомпании «Нордстар», следовавший рейсом Норильск — Москва — Минеральные Воды, вернулся после вылета в аэропорт назначения из-за срабатывания датчика задымления, об этом 17 января сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Отмечается, что самолет вылетел в 07:44 по местному времени (03:44 мск), спустя 25 минут сработал датчик задымления и в 08:33 самолет благополучно приземлился. В этот момент на борту лайнера находились 118 пассажиров.

По данному факту транспортная прокуратура проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пассажирский самолет авиакомпании «Руслайн» рейсом Москва — Белгород экстренно сел в аэропорту «Внуково» из-за подозрения на незакрытую дверь салона.

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