Захваченные пиратами в Гвинейском проливе российские моряки живы

Москва, , 07:24 — REGNUM Все шестеро захваченных пиратами 2 января в Гвинейском проливе российских моряков живы и находятся в приемлемых условиях содержания, заявил председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков. Об этом сообщает «Пятый канал».

По словам Сухорукова, пираты, осуществившие нападение на контейнеровоз MSC Mandу, вышли на связь с владельцем судна. Капитан контейнеровоза Андрей Иванов рассказал, что все захваченные граждане России живы, в настоящее время проходит обсуждение суммы выкупа, условий обмена и места, где этот обмен можно будет произвести.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января у берегов Бенина в Западной Африке пираты выкрали шесть российских моряков с судна MSC Mandy. Контейнеровоз следовал под флагом Панамы, всего на нем находилось 26 человек. Позднее судно-контейнеровоз посетили российские дипломаты.

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