Четверг, 17 Января 2019 года
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ЛНР: ВСУ обстреляли пять населённых пунктов

Происшествия

Обошлось без жертв и разрушений

Луганск, 17 января 2019, 07:22 — REGNUM  За минувшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 17 января официальный сайт оборонного ведомства.

Под огнём ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Веселогоровка, Желобок, Золотое-5, Логвиново и Лозовое.

По Веселогоровке ВСУ выпустили пять мин калибра 82 мм, а также обстреляли посёлок из зенитной установки. По Желобку также выпустили пять 82-мм мин со стороны Крымского.

Украинские силовики обстреляли Золотое-5 из РПГ и АГС, а также крупнокалиберного стрелкового оружия. По Логвиново ВСУ применили вооружение БМП, а по Лозовому выпустили девять гранат из СПГ.

В результате действий вооружённых сил Украины никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня.

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Отметим, с 29 декабря, согласно договорённостям участников Трёхсторонней контактной группы, в Донбассе должно было начаться «новогоднее» перемирие, однако ВСУ не выполнили данное обещание.

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Война в Донбассе
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