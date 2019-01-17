Четверг, 17 Января 2019 года
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В иракском Киркуке убит представитель курдской партии

Происшествия

Ведется расследование

Киркук, Ирак, 17 января 2019, 07:26 — REGNUM  В нефтеносной провинции Киркук убит член Демократической партии Курдистана Джаббар Рашид, сообщает 17 января Kurdistan.ru.

Неизвестные открыли огонь по политику, передвигаясь на мотоцикле. После чего поспешили скрыться с места преступления. Рашид был экстренно госпитализирован, но скончался от полученных ранений.

Политик возглавлял отделение Демократической партии Курдистана в одном из районов провинции Киркук. В настоящее время ведется расследование.

Напомним, провинция Киркук является объектом спора между Иракским Курдистаном и Багдадом. В настоящее время регион контролируют правительственные войска. Эксперты отмечают запущенный процесс арабизации провинции.

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