В иракском Киркуке убит представитель курдской партии

Киркук, Ирак, , 07:26 — REGNUM В нефтеносной провинции Киркук убит член Демократической партии Курдистана Джаббар Рашид, сообщает 17 января Kurdistan.ru.

Неизвестные открыли огонь по политику, передвигаясь на мотоцикле. После чего поспешили скрыться с места преступления. Рашид был экстренно госпитализирован, но скончался от полученных ранений.

Политик возглавлял отделение Демократической партии Курдистана в одном из районов провинции Киркук. В настоящее время ведется расследование.

Напомним, провинция Киркук является объектом спора между Иракским Курдистаном и Багдадом. В настоящее время регион контролируют правительственные войска. Эксперты отмечают запущенный процесс арабизации провинции.

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