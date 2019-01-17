Четверг, 17 Января 2019 года
07:21:18 МСК

В Южной Корее женщина на внедорожнике въехала в ресторан: есть жертвы

Происшествия

Один человек умер на месте, двое получили серьезные ранения

Сеул, 17 января 2019, 07:18 — REGNUM  На острове Чеджу, Южная Корея, легковой автомобиль въехал в ресторан, сообщает YTN.

По сообщению телеканала, 16 января в 22:30 по местному времени в ресторан въехал внедорожник, за рулем которого была 50-летняя женщина. Мужчина, который находился перед рестораном в момент происшествия, скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Еще один прохожий и сам водитель получили серьезные ранения.

По сообщению правоохранительных органов, женщина за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, ресторан, в который въехала женщина, был закрыт, поэтому количество пострадавших сведено к минимуму. Полиция намерена провести тщательное расследование и получить ордер на арест водителя.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить