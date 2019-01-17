В Южной Корее женщина на внедорожнике въехала в ресторан: есть жертвы

Сеул, , 07:18 — REGNUM На острове Чеджу, Южная Корея, легковой автомобиль въехал в ресторан, сообщает YTN.

По сообщению телеканала, 16 января в 22:30 по местному времени в ресторан въехал внедорожник, за рулем которого была 50-летняя женщина. Мужчина, который находился перед рестораном в момент происшествия, скончался от полученных травм в машине скорой помощи. Еще один прохожий и сам водитель получили серьезные ранения.

По сообщению правоохранительных органов, женщина за рулем находилась в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, ресторан, в который въехала женщина, был закрыт, поэтому количество пострадавших сведено к минимуму. Полиция намерена провести тщательное расследование и получить ордер на арест водителя.