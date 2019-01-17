Четверг, 17 Января 2019 года
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Нетрезвый петербуржец запустил бутылкой в маршрутку из мести водителю

Происшествия

Пострадавших не было

Санкт-Петербург, 17 января 2019, 05:51 — REGNUM  В Санкт-Петербурге пьяный житель города кинул бутылкой в окно маршрутного такси и разбил его, сообщают «Невские новости».

Сообщается, что инцидент произошел на перекрестке проспекта Металлистов и Большой Пороховской улицы.

Между пьяным петербуржцем и водителем маршрутки возник конфликт: водитель отказался бесплатно везти нетрезвого гражданина. Раздосадованный петербуржец в ответ запустил бутылкой в окно маршрутного такси. Женщина, сидевшая у окна, не пострадала. По факту произошедшего полиция Северной столицы начала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января в городе Танджин в Южной Корее местные подростки в состоянии алкогольного опьянения напали на рабочих из России. В результате драки пострадали два человека, им пришлось обратиться к врачу. Расследованием этого инцидента уже занимаются правоохранительные органы.

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Хулиганство в России и борьба с ним
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