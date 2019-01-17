Четверг, 17 Января 2019 года
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На севере Сахалина отменены авиарейсы

Происшествия

Циклон накрыл Охинский район Сахалинской области

Южно-Сахалинск, 17 января 2019, 04:46 — REGNUM  Из-за накрывшего Сахалин циклона на севере острова были отменены школьные занятия и авиарейсы, сообщил мэр Охинского района Сергей Гусев.

Сообщается, что циклон сместился на север острова. Из-за сильного снегопада и метели в поселениях Охинского района Сахалина были отменены занятия в школах. Также отмечается задержка авиарейсов из Охи в Южно-Сахалинск и Хабаровск.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в связи с циклоном были отменены паромы с Сахалина на материк. На время непогоды паромы остаются на рейде порта Ванино в Хабаровском крае.

Также 16 января было закрыто междугороднее движение автобусов. Автомобилистам также не рекомендовано совершать поездки между городами Сахалина.

Читайте ранее в этом сюжете: На Сахалине отменили междугородние автобусы из-за циклона

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