На севере Сахалина отменены авиарейсы

Южно-Сахалинск, , 04:46 — REGNUM Из-за накрывшего Сахалин циклона на севере острова были отменены школьные занятия и авиарейсы, сообщил мэр Охинского района Сергей Гусев.

Сообщается, что циклон сместился на север острова. Из-за сильного снегопада и метели в поселениях Охинского района Сахалина были отменены занятия в школах. Также отмечается задержка авиарейсов из Охи в Южно-Сахалинск и Хабаровск.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января в связи с циклоном были отменены паромы с Сахалина на материк. На время непогоды паромы остаются на рейде порта Ванино в Хабаровском крае.

Также 16 января было закрыто междугороднее движение автобусов. Автомобилистам также не рекомендовано совершать поездки между городами Сахалина.

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