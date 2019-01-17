Google по ошибке переименовал детсады Москвы в крематории

Москва, , 04:18 — REGNUM На интерактивных картах Google ряд московских детский садов оказался подписан как «Детский крематорий». На это обратили внимание и возмутились пользователи соцсетей.

Как сообщили в пресс-службе компании, всего таким образом оказалось «переименовано» около 15 детских садов. Сотрудники Google сообщили, что в настоящее время не установлено, по какой причине и случилось это «переименование». Рассматриваются несколько версий, однако основными пока являются технический сбой или действия злоумышленников

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года сотрудник Федерации американских ученых Мэтт Корда обнаружил на «Яндекс.Картах» около 300 военных объектов, принадлежащих Турции и Израилю. Он сопоставил карты Яндекса и Google и обнаружил, что российский сервис «замылил» некоторую часть территории, тем самым раскрыв примерное местонахождение засекреченных военных баз.

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