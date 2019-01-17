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В калининградском аэропорту трап задел крыло самолета «Победы»

Происшествия

Компания намерена взыскать компенсацию за ущерб с аэропорта

Москва, 17 января 2019, 02:39 — REGNUM  В аэропорту Калининграда трап задел крыло самолета авиакомпании «Победа» и повредил его, сообщил представитель авиакомпании изданию РБК.

Он сообщил, что авиалайнер следовал из Москвы в Калининград, на его борту находилось 174 пассажира. После посадки, по словам представителя «Победы», водитель трапа совершил неверный маневр и задел крыло самолета, повредив левую законцовку крыла. В связи с произошедшим лоукостер «Победа» намеревается взыскать компенсацию с аэропорта Храброво за ремонт самолета и за задержку авиарейса в Рим.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года представители авиакомпании «Победа» заявили об отмене рейсов в Калининград из-за неисправностей в аэропорту Храброво. Они заявили, что в аэропорту была отключена система точного захода на посадку. Позднее представители Росавиации выступили с опровержением. По данным ведомства, рейсы были отменены из-за плохих погодных условий.

Читайте ранее в этом сюжете: Росавиация опровергла завления «Победы» о сбоях в калининградском аэропорту

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