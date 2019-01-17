Пираты, захватившие российских моряков у Бенина, вышли на связь

Москва, , 02:29 — REGNUM Российские моряки, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в районе Бенина 2 января, живы и содержатся в приемлемых условиях, заявил председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков, сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, пираты, захватившие российских моряков, связались с судовладельцем. Начались переговоры между российской стороной и пиратской группировкой через британского посредника.

«Судовладелец обратился к компании-переговорщику, британской компании», — заявил Сухоруков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января пираты напали на судно MSC Mandy у берегов Бенина и захватили шесть человек. Судно шло под флагом Панамы, на его борту находились 23 гражданина РФ. Все шестеро захваченных пиратами моряков являются гражданами России.

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