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В одном из жилых домов в Тбилиси прогремел взрыв

Происшествия

Есть жертвы

Тбилиси, 16 января 2019, 22:59 — REGNUM  В Тбилиси в многоквартирном доме прогремел взрыв. Об этом сегодня, 16 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мощный взрыв произошел в жилом корпусе в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Также предварительно сообщается о четырех жертвах взрыва, среди которых — четырехлетний мальчик. Ещё семь человек получили ранения.

На место взрыва уже прибыли премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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Взрывы бытового газа
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