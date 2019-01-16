В одном из жилых домов в Тбилиси прогремел взрыв

Тбилиси, , 22:59 — REGNUM В Тбилиси в многоквартирном доме прогремел взрыв. Об этом сегодня, 16 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мощный взрыв произошел в жилом корпусе в районе Диди Дигоми на окраине Тбилиси. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Также предварительно сообщается о четырех жертвах взрыва, среди которых — четырехлетний мальчик. Ещё семь человек получили ранения.

На место взрыва уже прибыли премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе и президент Грузии Саломе Зурабишвили.