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В Волынской области ликвидировали канал торговли людьми

Происшествия

Преступники вывозили девушек в другие страны для сексуальной эксплуатации

Киев, 16 января 2019, 22:21 — REGNUM  Канал торговли людьми был ликвидирован в Волынской области сотрудниками государственной пограничной службы Украины и национальной полиции, сообщает 16 января «112 Украина».

Согласно сообщению, злоумышленники были задержаны в контрольном пункте пропуска (КПП) «Ягодин». Двое преступников пытались вывезти из страны трех гражданок Украины, которых в дальнейшем планировали сексуально эксплуатировать.

Один из преступников был в оперативной разработке с лета 2018 года. Отмечается, что злоумышленники обещали устроить девушек на работу в Германии, однако потом устраивали дело таким образом, что девушки оказывались должны крупную сумму преступникам и вынуждены были работать на них.

Напомним, в 2018 году на Украине было выявлено 276 уголовных дел, связанных с правонарушениями в сфере торговли людьми. Обвинения были предъявлены только в 149 случаях.

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Торговля людьми
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