В Волынской области ликвидировали канал торговли людьми

Киев, , 22:21 — REGNUM Канал торговли людьми был ликвидирован в Волынской области сотрудниками государственной пограничной службы Украины и национальной полиции, сообщает 16 января «112 Украина».

Согласно сообщению, злоумышленники были задержаны в контрольном пункте пропуска (КПП) «Ягодин». Двое преступников пытались вывезти из страны трех гражданок Украины, которых в дальнейшем планировали сексуально эксплуатировать.

Один из преступников был в оперативной разработке с лета 2018 года. Отмечается, что злоумышленники обещали устроить девушек на работу в Германии, однако потом устраивали дело таким образом, что девушки оказывались должны крупную сумму преступникам и вынуждены были работать на них.

Напомним, в 2018 году на Украине было выявлено 276 уголовных дел, связанных с правонарушениями в сфере торговли людьми. Обвинения были предъявлены только в 149 случаях.