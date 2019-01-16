СК заявил об отсутствии следов взрывчатки на месте ЧП в Шахтах

Москва, , 21:09 — REGNUM Следователи не обнаружили следов взрывчастых веществ на месте частичного обрушения жилого дома в городе Шахты Ростовской области. Об этом 16 января сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сотрудниками Главного управления криминалистики в ходе проведения осмотра места происшествия с применением газоанализатора следов взрывчатых веществ не обнаружено», — сообщила представитель СК.

По её словам, по полученным смывам в настоящее время назначена химическая экспертиза.

Петренко также сообщила, что при осмотре места происшествия было установлено, что эпицентр взрыва находился в квартире, где проживала одна женщина 1952 года рождения.

«В ходе осмотра квартиры изъято газовое оборудование — газовая плита. Кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении «открыто», — отметила Петренко.

Она добавила, что из показаний свидетелей также следует, что накануне происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа.

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На данный момент следователями допрашиваются сотрудники газовых компаний, обслуживавших здание. В организациях проведены обыски, в рамках которых изъяты документы об обслуживании и ремонте газового оборудования. На полигоне производится осмотр извлечённых из разрушенного дома строительных конструкций и частей внутридомового оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме в Шахтах произошёл рано утром 14 января. В результате взрыва было частично разрушено пять квартир на 8-м и 9-м этажах. По последним данным, погибли пять человек, двое пострадавших — мужчина с полуторагодовалой девочкой — находятся в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовно дело по части 3 статьи 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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