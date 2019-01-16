В Великих Луках Псковской области пьяный священник устроил ДТП

Великие Луки, Псковская область, , 19:20 — REGNUM Великолукская епархия Псковской митрополии РПЦ сегодня, 16 января, выступила с заявлением, в котором подтвердила факт ДТП в Великих Луках, виновником которого стал клирик Воскресенского собора иеродиакон Андрей (Парфёнов). ДТП произошло 12 января 2019 года в 00:30 в Великих Луках на улице Фурманова. Священник был за рулём автомобиля Toyota Camry.

По данным регионального управления ГИБДД, он столкнулся с Daewoo Nexia, пассажирка которого — 44-летняя женщина — получила серьёзные травмы. В ГИБДД сообщили, что в момент происшествия священник был пьян.

«Великолукская епархия сожалеет о случившемся ДТП, молится обо всех участниках аварии и скорейшем выздоровлении пострадавшей и готова предоставить пострадавшей и ее родственникам любую посильную помощь. В настоящее время следственными органами проводится расследование произошедшего. Епархия находится в контакте с сотрудниками следственных органов и оказывает следствию все возможное содействие», — говорится в заявлении епархии.

Отмечается, что до окончания расследования указом епископа Великолукского и Невельского Сергия иеродиакон Андрей (Парфёнов) временно запрещён в священнослужении.