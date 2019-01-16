Среда, 16 Января 2019 года
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Замдиректору «Костромагорводоканала» дали срок за мошенничество

Происшествия

Из-за организованной им преступной схемы предприятию был нанесен ущерб в 6 млн рублей

Кострома, 16 января 2019, 19:08 — REGNUM  Бывшего заместителя директора «Костромагорводоканала» приговорили к 1,5 годам лишения свободы за мошенничество, сообщает областная прокуратура. Его соучастнику назначено наказание в виде лишения свободы условно.

Один из заместителей директора МУП «Костромагорводоканал» совместно с заместителем начальника отдела предприятия и директором коммерческой организации начал заключать фиктивные договора на ремонт трубопроводов с компанией, которая «на деле их не ремонтировала».

"Фактически работы не выполнялись, на основании фиктивных приемо-сдаточных документов и счетов-фактур денежные средства за невыполненные работы перечислялись на счета коммерческого предприятия. А в дальнейшем обналичивались и передавались организатору мошенничества», — отмечает областная прокуратура.

Муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей.

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Мошенничества
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