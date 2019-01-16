МЧС предупреждает жителей Ростовской области о мокром снеге

Ростов-на-Дону, , 19:02 — REGNUM Региональное управление МЧС информирует жителей Ростовской области о мокром снеге. Чрезвычайное ведомство организовало смс-рассылку, сообщает ИА REGNUM 16 января.

«По данным Росгидромета, до конца дня 16 января на территории Ростовской области ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили номера телефоном, по которым можно звонить в случае чрезвычайной ситуации, — 01, 101.

ИА REGNUM напоминает, что снегопад, выпавший в Ростове-на-Дону утром 16 января, сказался на автомобильном движении.

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