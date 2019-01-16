В Киргизии лжеветераны Афганистана обманули государство на 28 млн рублей

Бишкек, , 18:39 — REGNUM Военная прокуратура Киргизии возбудила 7 уголовных дел в отношении 49 граждан, участвовавших в незаконном оформлении военными комиссариатами документов на фиктивных участников боевых действий в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Ущерб, понесенный государством из-за их противозаконных действий, оценивается в сумму около 29,3 млн сомов (более 28,1 млн рублей).

По информации надзорного органа, факты такого вида мошенничества, злоупотребления служебным положением и служебного подлога выявлены в городе Ош, а также в Ноокатском, в Кадамжайском и в Кара-Суйском районах.

Также прокуратура проводит проверку по другим киргизстанцам, оформленным как участники Афганской войны.

«Для подтверждения их участия в боевых действиях в Афганистане своевременно направлены запросы в соответствующие архивы России, Узбекистана, Украины и других государств бывшего СССР. При поступлении соответствующих архивных справок по ним будет дана правовая оценка», — подытожили в генпрокуратуре.

ИА REGNUM напоминает, что Советский союз ввел ограниченный контингент своих войск в Афганистан в декабре 1979 года, а окончательно вывел своих солдат 15 февраля 1989 года.

Афганская война продлилась 9 лет 11 месяцев и 19 дней. Участие в ней принимал 7 141 киргизстанец, из них погибли — 249, пропали без вести — 4, были ранены и контужены — около 1 500 человек.