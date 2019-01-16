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В Крыму лавина едва не убила сноубордиста

Происшествия

Любитель зимнего экстрима в больнице с многочисленными переломами

Симферополь, 16 января 2019, 18:00 — REGNUM  В Крыму на Ангарском перевале, являющемся самой высокой точкой трассы Симферополь — Алушта, сошла лавина, серьёзно травмировавшая сноубордиста. Об этом 16 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

«Инцидент произошёл в районе полудня на боковом кулуаре перевала. Пострадавший сноубордист спустился с друзьями в центральный кулуар, но далее из-за сильных болей не смог самостоятельно продолжать движение. На место происшествия немедленно были направлены две группы спасателей и медики, которые оказали пострадавшему первую помощь», — отметил глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

По его словам, сноубордист был отправлен в больницу с подозрением на перелом ребра, руки и внутреннее кровотечение. В МЧС Крыма также напомнили, что в связи с ухудшением погоды, в горах полуострова сохраняется риск схода лавин.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 января из-за схода лавины на плато горы Ай-Петри в Крыму от внешнего мира оказались отрезанными более 300 человек, которые более десяти часов дожидались помощи спасателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Из снежного плена на горе Ай-Петри спасатели вызволили 300 человек

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Оползни, лавины, сели
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