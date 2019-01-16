В Петербурге стреляли по окнам жилого дома и ранили мужчину

Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия в отношении 20-летнего молодого человека, открывшего стрельбу из пневматического пистолета по окнам жилого дома. В ходе инцидента, пострадал 45-летний мужчина.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, злоумышленник был задержан утром 13 января в Невском районе по сообщению гражданки о конфликтной ситуации на Искровском проспекте.

Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Его доставил в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за потребление наркотиков.

«В ходе разбирательств полицейские установили, что молодой человек стрелял из пневматического пистолета по окнам жилого дома на Искровском проспекте», — отметили в Главке полиции.

Позже стало известно о пострадавшем жильце дома, по которому велась стрельба: находившийся в квартире мужчина получил травмы.

По части 1 статьи 213 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.