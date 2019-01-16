ФСИН опровегла новость об избиении экс-главы красноярского Росприроднадзора

Красноярск, , 17:13 — REGNUM ГУФСИН России по Красноярскому краю опроверг информацию об избиении в СИЗО-1 бывшего руководителя межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Красноярскому краю и Туве Андрея Калинина, которого обвиняют в получении взятки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Об избиении Калинина ранее сообщила его адвокат Регина Коршунова. По её словам, двое мужчин избили его, требуя начать сотрудничать со следствием.

«Адвокатом Калинина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 ч. 5 УК РФ («Получение взятки»), и в настоящее время содержащегося в СИЗО-1 города Красноярска — в СМИ была распространена не соответствующая действительности информация», — заявили в ГУФСИНе, отметив, что была проведена проверка, но «фактов угрозы жизни и здоровью подозреваемого ни со стороны сотрудников, ни со стороны арестованных и осужденных не установлено», также как и «фактов применения к нему физической силы».

Кроме того, в ведомстве указали, что в период содержания в СИЗО Калинин не обращался с жалобами к медикам и не жаловался на сокамерников или сотрудников учреждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Калинин был задержан 12 декабря 2018 года по подозрению в получении крупной взятки. По версии следствия, 10 декабря 2018 года Калинин через посредника получил взятку 300 тысяч рублей от руководителя коммерческой фирмы, занимающейся экологическим аудитом. Взамен он должен был помочь при выдаче положительного заключения проекта технической документации на рекультивацию золошлака, получаемого в результате деятельности «Кызыльской ТЭЦ», и утвердить его.

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