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Лжестроитель из Дагестана похитил деньги у обманутого дольщика

Происшествия

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере

Махачкала, 16 января 2019, 17:11 — REGNUM  Директор строительной компании из Дагестана, который обманом похитил 300 тысяч рублей, попал в поле зрения правоохранительных органов. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе прокуратуры республики.

Жительница города Махачкалы обратилась в надзорный орган с заявлением о том, что в 2017 году она решила купить жилье в строящемся 12-этажном жилом доме. Заключив договор о покупке двухкомнатной квартиры, она внесла аванс в размере 300 тысяч рублей. Между тем данная компания фактически прекратила своё существование ещё до подписания договора. Строительство дома не было начато, а деньги гендиректором были похищены.

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение 2018 года трое учредителей дагестанской строительной компании «Спецтехнология» были приговорены к наказанию в виде лишения свободы на сроки от девяти до девяти с половиной лет в исправительной колонии.

Совместно они с 2007 по 2011 год похитили у 78 обманутых дольщиков в общей сложности 76 млн рублей. Люди купили квартиры в трёх якобы строящихся многоквартирных домах в городе Махачкале. Однако объекты так и не были построены, а деньги не были возвращены клиентам.

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