Среда, 16 Января 2019 года
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Кения получила предупреждения о возможной террористической атаке

Происшествия

С ноября 2018 Кения находится в состоянии повышенной готовности

Найроби, 16 января 2019, 17:28 — REGNUM  Разведывательные органы Кении получили предупреждения о том, что группировка Аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планирует атаку в стране на Рождество или Новый год, сообщает The Guardian Africa.

Представители западных и местных разведывательных органов рассказали, что в последние месяцы они несколько раз получали предупреждения.

Один из руководителей разведки в Кении заявил, что предупреждения о планируемых атаках поступали от партнеров по безопасности, однако были лишены деталей. Поэтому Кения с ноября была в состоянии повышенной готовности.

Представители разведки предоставили информацию на условиях анонимности, так как их имена запрещено разглашать в СМИ.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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