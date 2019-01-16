Кения получила предупреждения о возможной террористической атаке

Найроби, , 17:28 — REGNUM Разведывательные органы Кении получили предупреждения о том, что группировка Аш-Шабаб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планирует атаку в стране на Рождество или Новый год, сообщает The Guardian Africa.

Представители западных и местных разведывательных органов рассказали, что в последние месяцы они несколько раз получали предупреждения.

Один из руководителей разведки в Кении заявил, что предупреждения о планируемых атаках поступали от партнеров по безопасности, однако были лишены деталей. Поэтому Кения с ноября была в состоянии повышенной готовности.

Представители разведки предоставили информацию на условиях анонимности, так как их имена запрещено разглашать в СМИ.