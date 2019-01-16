Капитан российского теплохода скончался в порту Кот-д’Ивуар

Ямусукро, , 15:57 — REGNUM В Кот-д'Ивуаре умер капитан российского теплохода «Виктор Ткачев», принадлежащего Мурманскому морскому пароходству. По информации пресс-службы пароходства, ранее у мужчины уже отмечалось ухудшение самочувствия, однако после оказания медпомощи оно улучшилось.

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Повторно недомогание капитан судна почувствовал вечером 15 января. Доставить в медучреждение мужчину не успели, он скончался по дороге в больницу. Причина смерти пока не установлена, для этого будет проведена медицинская экспертиза.

Уточняется, что российский теплоход «Виктор Ткачев» из-за коммерческих споров судовладельца уже более полугода не может покинуть иностранный порт, сообщает ТАСС. При этом в пресс-службе ММП отметили, что «случившееся не связано с длительным нахождением судна в порту Абиджан».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года береговая охрана Испании задержала в порту Сеуты российское судно «Заполярье», принадлежащее ОАО «Мурманское морское пароходство». Основанием послужило то, что оно находилось критически близко к побережью полуанклава Сеута и создавало угрозу. Кроме этого, местные власти выразили обеспокоенность истёкшим сроком регистровых документов у экипажа судна, который находится там ещё с середины лета.

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