Боевики ВСУ всё чаще бегут с позиций — разведка ЛНР

Луганск, , 15:43 — REGNUM На линии соприкосновения ВСУ и защитников Луганской Народной Республики стали чаще проходить самовольные отлучки украинских военных с позиций. Об этом заявил 16 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге.

За минувшую неделю произошло более пятидесяти подобных случаев, отметил представитель Народной милиции ЛНР.

«В районе населённого пункта Лоскутовка, в зоне ответственности 54 бригады, отмечена работа военной службы правопорядка», — рассказал Марочко.

Напомним, по данным разведки ЛНР, из зоны боевых действий в Донбассе выведут 59-ю отдельную мотопехотную бригаду ВСУ, поскольку ранее рота этой бригады в полном составе отказалась выходить на позиции.

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