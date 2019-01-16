Во Владимирской области зафиксирована вспышка кори

с. Сновицы, Владимирская область, , 15:34 — REGNUM Во Владимирской области 25 человек заболели корью. Как сообщила 16 января пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, все заболевшие — члены цыганской общины. Среди них пятеро детей.

Первые сообщения о заболевших появились 14 января. Тогда медицинская организация направила в Роспотребнадзор семь извещений о случаях кори у детей, которые живут в поселке Сновицы Суздальского района. Управление сразу же начало эпидемиологическое расследование и противоэпидемиологические мероприятия. В частности, начались подворовые обходы. Было выявлено еще восемь заболевших, которые лечились амбулаторно. Ещё 10 извещений о случаях, похожих на корь, поступили 15 января. Все они касались людей, живущих в цыганском таборе.

«Всего зарегистрировано 25 заболевших корью среди цыганского населения, из них 5 взрослых и 20 детей», — сообщили в управлении.

ИА REGNUM отмечает, что корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое передает воздушно-капельным путем. В тяжелых случаях может появиться бронхит, пневмония, а также может быть поражена центральная нервная система.