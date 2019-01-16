Взрыв на химзаводе в Ленинградской области попал на видео

Кингисепп, Ленинградская область, , 15:27 — REGNUM Видеорегистратор одного из автомобилей запечатлел момент взрыва на химическом предприятии на заводе «Полипласт» в Ленинградской области. Ролик опубликован на YouTube-канале News Live.

На кадрах видеозаписи видна яркая вспышка, после которой появилось грибовидное облако серого дыма. Ранее администрация Кингисеппского муниципального района сообщила, что взрыв прогремел около 11 часов утра в цехе завода, находящемся на промплощадке «Фосфорит». Позднее стало известно, что в результате ЧП пострадали четверо рабочих.

Добавим, предприятие «Полипласт» выпускает добавки для строительной индустрии, в частности, применяемые при производстве бетонов, строительных растворов, цементов, огнеупоров, а также керамики.

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