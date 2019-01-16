На сити-менеджера района в Ульяновской области завели уголовное дело

Ульяновск, , 15:15 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Инзенского района. Его подозревают в превышении полномочий, сообщает областное следственное управление СКР.

По предварительным данным, в декабре 2017 года в собственность муниципального образования «Инзенский район» принято 27 трансформаторных подстанций, которые принадлежат местной коммерческой фирме. По данным следствия, они были переданы в соответствии с незаконным постановлением злоумышленника.

«В результате действий главы администрации были нарушены права и законные интересы руководства фирмы, им причинен ущерб на сумму более 8,44 млн рублей», — говорится в сообщении.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Изъята необходимая документация, расследование продолжается.

Напомним, в январе 2019 года в Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении сотрудника Главной государственной инспекции регионального надзора, его обвиняют в превышении должностных полномочий. Следствие полагает, что вопреки требованиям закона злоумышленник выдал двум строительным компаниям заключения о соответствии построенных трех многоквартирных домов на улице Кирова и Варейкиса в Ульяновске требованиям технических регламентов, иных нормативно-правовых актов и проектной документации.

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