Число пострадавших при взрыве на заводе в Ленобласти возросло до пяти

Кингисепп, Ленинградская область, , 15:02 — REGNUM При взрыве на заводе «Полипласт» в Кингисеппе (Ленинградская область) 16 января пострадали пять человек. Об этом сообщила главврач Кингисеппской межрайонной больницы Зинаида Корончевская. Ранее говорилось о четверых пострадавших.

«В приемное отделение поступили пять человек. Все они легко раненые. Три человека после первичной обработки повреждений и оказания помощи отправлены на амбулаторное лечение. Двое пострадавших оставлены в больнице под наблюдением врачей — они получили осколочные раны стеклом, кирпичом. Им будет проведено дополнительное обследование», — рассказала Корончевская, комментарий которой предоставила пресс-служба правительства Ленобласти.

Главврач предположила, что через два-три дня эти пострадавшие также будут выписаны долечиваться на дому.

По данным Корончевской, на место ЧП после получения сигнала о происшествии по линии системы «112» выехали четыре машины скорой помощи. На одной из них в больницу доставили одного пострадавшего, еще на одной машине — всех остальных пострадавших людей.

Напомним, взрыв прогремел в 11:40 в цехе завода ООО «Полипласт Северо-Запад», находящемся на промплощадке «Фосфорит». По предварительным данным, в ходе проведения работ было допущено нарушение техники безопасности. Пожар на месте взрыва ликвидировали сотрудники МЧС.

Как сообщили в СКР, в ходе технологического процесса на заводе произошло возгорание селитры с последующим взрывом. Причина инцидента будет устанавливаться. Возбуждено уголовное дело.

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Находящееся вблизи места ЧП крупное химическое предприятие «Фосфорит» работает в нормальном режиме. Угрозы для населения и экологии в результате взрыва не возникло.

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