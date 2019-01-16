СМИ: В сирийском Манбидже прогремел взрыв

Манбидж, Сирия, , 14:53 — REGNUM Несколько человек стали жертвами 16 января взрыва на одной из центральных улиц сирийского города Манбидж, сообщает со ссылкой на оппозицию курдское информационное агентство Rudaw.

По информации источников, целью предполагаемого теракта стал патруль сил коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На данный момент точное число жертв не указывается.

Информацию о взрыве подтвердил пресс-секретарь военного совета города Шерван Дервиш.