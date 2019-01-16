Среда, 16 Января 2019 года
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СМИ: В сирийском Манбидже прогремел взрыв

Происшествия

Целью предполагаемого теракта мог стать конвой коалиции по борьбе с террористами

Манбидж, Сирия, 16 января 2019, 14:53 — REGNUM  Несколько человек стали жертвами 16 января взрыва на одной из центральных улиц сирийского города Манбидж, сообщает со ссылкой на оппозицию курдское информационное агентство Rudaw.

По информации источников, целью предполагаемого теракта стал патруль сил коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На данный момент точное число жертв не указывается.

Информацию о взрыве подтвердил пресс-секретарь военного совета города Шерван Дервиш.

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Война в Сирии
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