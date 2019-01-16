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В США трое детей задохнулись, случайно заперевшись в морозильнике

Происшествия

Злой умысел не подозревается

Лайв-Оак, США, 16 января 2019, 14:48 — REGNUM  Трое маленьких детей во Флориде умерли после того, как случайно заперлись в отключенном морозильнике, сообщает 16 января NBC.

Предварительное расследование показало, что дети в возрасте 1, 4 и 6 лет играли возле своего дома и забрались в оставленный во дворе морозильник. Мать 4-летнего ребенка рассказала следователям, что она была снаружи, наблюдая за детьми, и пошла в туалет, а когда вернулась, детей уже не было. Она разбудила бабушку двух других детей, и они начали искать их вокруг дома и в пустом доме по соседству.

Шериф Сэм Сент-Джон сообщил, что две женщины, которые являются подругами и живут вместе в одном доме со своими детьми, потратили от 30 до 40 минут на поиски детей, прежде, чем проверили морозильник:

«Когда они открыли морозильную камеру, они обнаружили всех троих детей внутри нее, бездыханными, начали попытки их реанимировать и позвонили в службу спасения».

Сент-Джон сказал, что учитывая, насколько мала морозильная камера, для 6-летнего ребенка было бы легко поднять ее и залезть внутрь. В офисе шерифа уточняют, что злой умысел не подозревается, а проверка морозильной камеры показала, что засов, используемый для навесного замка, закрыл ловушку для детей внутри.

Дело будет передано в прокуратуру для рассмотрения, о чем было также уведомлено Государственное управление по делам детей и семей.

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Происшествия в США
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