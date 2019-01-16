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Взрыв на заводе в Ленобласти произошел после возгорания селитры — СКР

Происшествия

Разрушено здание площадью 600 кв. метров

Взрыв на заводе в Ленобласти произошел после возгорания селитры — СКР
Иллюстрация: 47.mchs.gov.ru
Работы на месте ЧП в Кингисеппе

Кингисепп, Ленинградская область, 16 января 2019, 14:15 — REGNUM  Причиной чрезвычайного происшествия на заводе «Полипласт» в городе Кингисепп Ленинградской области стало возгорание селитры с последующим взрывом. Об этом сообщили Следственный комитет РФ.

В результате взрыва разрушено здание площадью около 600 квадратных метров. Пострадали четыре человека, подтвердили в СКР.

По последним данным, все четверо госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Сотрудники МЧС в 13:45 мск ликвидировали открытое горение на месте ЧП.

Следственными органами СУ СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

«Следователи СКР работают на месте происшествия, а также выехали в больницу для общения с пострадавшими», — отметили в ведомстве.

Напомним, по данным властей Ленобласти, в результате взрыва угрозы населению Кингисеппского района и природе не возникло.

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