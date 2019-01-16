В Приангарье задержали маньяка, жертвами которого стали более 10 человек

Тулун, Иркутская область, , 14:04 — REGNUM Неимоверными усилиями следователей и криминалистов СУ СК РФ по Иркутской области удалось поймать сексуального маньяка, который более 10 лет насиловал и грабил жителей Тулуна. Подробности уголовных дел, возбужденных по ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) сообщает сегодня, 16 января, СКР.

По данным следствия, с 2001 по 2012 годы мужчина, угрожая ножом, отводил своих жертв в безлюдные места, где насиловал их и забирал личные ценные вещи. Пострадавшими числятся 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних.

По словам правоохранителей, несмотря на все усилия более 10 лет ряд нападений оставался нераскрытым. Они связывают это с тем, что серийный маньяк принимал самые тщательные меры для сокрытия следов преступлений. Выводы были сделаны на основе генетических судебных экспертиз, в ходе которых было обследовано более 15 тысяч биологических образцов.

«Эта работа продолжалась до тех пор, пока не было установлено лицо, чей генетический профиль совпал с ДНК нападавшего», — отметили в СКР.

По ходатайству следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие не исключает возможности выявления иных эпизодов с изнасилованием.