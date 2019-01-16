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В Монголии запрещен импорт свинины из России и Китая

Происшествия

В некоторых районах Монголии, а также в нескольких торговых точках Улан-Батора зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

В Монголии запрещен импорт свинины из России и Китая
Свинья

Улан-Батор, 16 января 2019, 13:57 — REGNUM  Специалисты Управления профессионального надзора взяли более 100 проб в 74 точках, и в 50% проб был выявлены признаки африканской чумы. В целях предупреждения распространения африканской чумы свиней были уничтожены 450 свиньи.

В связи с вспышкой чумы вице-премьер Монголии Улзийсайхан Энхтувшин созвал заседание государственной чрезвычайной комиссии.

Вице-премьер поручил улучшить работу по предупреждению распространения африканской чумы свиней.

В рамках предупреждения распространения заболевания введен запрет на импорт свинины и свиного жира из России, Китая, Германии и Польши, также введен карантин на территории, где находится очаг африканской чумы свиней.

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Чума свиней
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