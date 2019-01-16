В Иркутской области задержали обвиняемого в серии изнасилований

Иркутск, , 13:31 — REGNUM В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов задержали 50-летнего жителя города Тулун, который обвиняется в серии изнасилований, сообщает 16 января пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.

По данным следствия, в период с 2001 по 2012 годы мужчина, угрожая потерпевшим, уводил их в безлюдные места в городе, где насиловал их и забирал у них личные вещи. Пострадавшими числились 11 человек, в том числе несколько несовершеннолетних.

До настоящего времени следователи вели работу по поиску следов преступлений, которые могли бы помочь выйти на след злоумышленника, однако установить его не удавалось.

Обвиняемый был установлен после исследований биологических образцов более 15 тыс. проверяемых лиц. Генетический профиль задержанного совпал с ДНК нападавшего насильника.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тюмени был осужден педофил, который 10 лет назад надругался над восьмилетней девочкой. Обнаружить его помогла федеральная база данных геномной информации, введенная в эксплуатацию в 2018 году.

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