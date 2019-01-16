Туристов в Индонезии предупредили о сильных волнах у побережья Бантена

Серанг, Индонезия, , 13:31 — REGNUM Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в Индонезии призвало туристов не плавать вблизи южного побережья округа Лебак в провинции Бантен из-за сильных волн, сообщает Antaranews.

«Мы надеемся, что туристы, в частности, серфингисты, прислушаются к предупреждению. Высота волн в этом районе достигает 2,5 метров со скоростью 15 узлов или 30 километров в час», — отметили в агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Кроме того, туристам и гражданам Индонезии не рекомендуется приближаться слишком близко к побережью.

Напомним, в течение недели погода на южном побережье округа Лебак ухудшается из-за низкого давления в водах Индийского океана.