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Туристов в Индонезии предупредили о сильных волнах у побережья Бантена

Происшествия

Высота волн в этом районе достигает 2,5 метров со скоростью 30 км / час

Серанг, Индонезия, 16 января 2019, 13:31 — REGNUM  Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий в Индонезии призвало туристов не плавать вблизи южного побережья округа Лебак в провинции Бантен из-за сильных волн, сообщает Antaranews.

«Мы надеемся, что туристы, в частности, серфингисты, прислушаются к предупреждению. Высота волн в этом районе достигает 2,5 метров со скоростью 15 узлов или 30 километров в час», — отметили в агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Кроме того, туристам и гражданам Индонезии не рекомендуется приближаться слишком близко к побережью.

Напомним, в течение недели погода на южном побережье округа Лебак ухудшается из-за низкого давления в водах Индийского океана.

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